Сборная Узбекистана завоевала пять золотых, четыре серебряных и семь бронзовых медалей на прошедших 6−18 октября III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Узбекистан занял 13-е место среди 206 стран, тем самым обновив свой рекорд. В 2014 году национальная сборная удостоилась 10 медалей, заняв в общекомандном зачете 27-е место.

В Азии Узбекистан стал пятым, в СНГ — третьим, а в Центральной Азии — первым.

Бокс





В заключительный день соревнований в весовой категории до 56 кг Абдумалик Халаков получил титул чемпиона юношеской Олимпиады. Он уверенно одолел соперников из Албании (5:0) и Аргентины (5:0) по пути к финалу, где также превзошел Максима Халыничева из Украины со счетом 5:0.





Тимур Мержанов (до 81 кг) завоевал бронзовую награду Олимпиады. На пути к финалу он сразился с боксерами из Ирана (4:1) и России (0:5). В поединке за третье место Мержанов одолел Юсефа Али Карар Али Мусса из Египта (5:0)

Узбекистан на III летних юношеских Олимпийских играх представили 37 спортсменов, выступавших в 16 видах спорта.