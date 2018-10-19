Нет ничего лучше, чем собраться всей семьей на кухне и приготовить что-нибудь вкусное и полезное. Хорошо, если в этом участвуют еще и маленькие дети. В таком случае никак не обойтись без пятен на одежде, скатерти, полах и стенах. Но оно того стоит, ведь о грязном белье позаботится удобная, умная и эргономичная стиральная машина LG TwinWash. Благодаря двойной загрузке больше не придется ждать когда постирается одна партия вещей, чтобы загрузить вторую. С ней все легко и просто.
Основной барабан с загрузкой 10,5 кг обеспечивает мощную и гигиеничную стирку сильно загрязненного белья, благодаря технологии TrueSteam. Стирка с функцией пара активирует режимы «Защита от аллергии» (Allergy Care), «Освежение паром» (Steam Refresh) и «Смягчение паром» (Steam Softener). Таким образом можно улучшить качество своей жизни, обеспечив здоровую среду без аллергенов.
Отсек TwinWash Mini с загрузкой 2 кг отлично подходит для режимов ручной или деликатной стирки. Больше не нужно ждать — можно запускать стирку малой загрузки так часто, как только возможно и белье больше не будет скапливаться.
Стиральная машина LG обеспечит оптимальную стирку для всех типов тканей. Благодаря технологии «6 движений заботы» барабан будет вращаться в нескольких направлениях, обеспечивая необходимый уход за тканью и превосходную чистоту вещей.
Стиральная и сушильная машина — два в одном. Это еще одна ведущая технология в бытовой технике. Можно сэкономить место в доме, предоставив больше простора всей семье. Стирально-сушильная машина LG позволяет блестяще отстирывать вещи и сразу же сушить их без необходимости устанавливать специальное устройство для этого.
Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума и увеличивается долговечность работы мотора. Кроме того, моторы затрачивают меньше энергии, сокращая энергопотребление.
Приобрести стиральную машину с двойной загрузкой LG TwinWash, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:
- технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);
- рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);
- cети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone;
- фирменный магазин LG в ТРК Next.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−207−03−07.
По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.
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