7 ноября «Лаборатория бизнеса» организует панельную дискуссию о развитии отрасли информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане. Топ-менеджеры IT-компаний расскажут, что им мешает в работе, что можно улучшить и какие действия нужно предпринять уже сейчас.

Когда в Узбекистане будет дешевый и быстрый интернет? Почему могут быть сбои в работе некоторых сайтов? Как развивать электронное правительство в Узбекистане, чтобы реально улучшить жизнь граждан? Что на самом деле происходит в сфере ИКТ в Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий?

Спикеры:

Дмитрий Шуков, генеральный директор Beeline Uzbekistan;

Даврон Азизов, директор департамента связью с общественностью и государственными органами Huawei Tech Investments Tashkent (Huawei Uzbekistan);

Шухрат Ахунджанов, генеральный директор интернет-провайдера ВСС.

К участию приглашаются владельцы бизнеса, предприниматели, IT-специалисты, маркетологи, студенты и все интересующиеся.

Дата и время: 7 ноября, 18:30—21:00 .

Место: Ground Zero (Китоб Олами)

Обязательна предварительная регистрация.

Стоимость участия — 50 000 сум.

Скидка 50% — преподавателям, студентам, государственным служащим. Вход представителям СМИ бесплатный. Льготы действительны только при предъявлении служебного удостоверения.