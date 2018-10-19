7 ноября «Лаборатория бизнеса» организует панельную дискуссию о развитии отрасли информационно-коммуникационных технологий в Узбекистане. Топ-менеджеры IT-компаний расскажут, что им мешает в работе, что можно улучшить и какие действия нужно предпринять уже сейчас.
Когда в Узбекистане будет дешевый и быстрый интернет? Почему могут быть сбои в работе некоторых сайтов? Как развивать электронное правительство в Узбекистане, чтобы реально улучшить жизнь граждан? Что на самом деле происходит в сфере ИКТ в Год активного предпринимательства, инновационных идей и технологий?
Спикеры:
- Дмитрий Шуков, генеральный директор Beeline Uzbekistan;
- Даврон Азизов, директор департамента связью с общественностью и государственными органами Huawei Tech Investments Tashkent (Huawei Uzbekistan);
- Шухрат Ахунджанов, генеральный директор интернет-провайдера ВСС.
К участию приглашаются владельцы бизнеса, предприниматели, IT-специалисты, маркетологи, студенты и все интересующиеся.
Дата и время: 7 ноября,
Место: Ground Zero (Китоб Олами)
Обязательна предварительная регистрация.
Стоимость участия — 50 000 сум.
Скидка 50% — преподавателям, студентам, государственным служащим. Вход представителям СМИ бесплатный. Льготы действительны только при предъявлении служебного удостоверения.