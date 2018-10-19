Не так давно гриль-бару Burger and Lounge исполнилось два года. В заведении с самого его основания была выбрана четкая позиция представления привычного бургера в новом амплуа — gourmet.





Слоганом стало громкое, но весомое заявление: «Мяса много не бывает!» Жители Ташкента, посещающие Burger and Lounge Grill Bar впервые, неожиданно для себя открывают совершенно другой уровень приготовления и подачи мясных блюд, уютную атмосферу c колоссальным количеством живых цветов, а также ненавязчивую, приятную музыку, которая создает настроение умиротворения.

По случаю двухлетней годовщины в Burger and Lounge Grill Bar было решено сделать подарки гостям и ввести программу лояльности.

До 1 ноября каждый гость заведения может бесплатно получить особенную карту Burger and Lounge Grill Bar. Кроме того, в честь празднования годовщины на ней уже есть 20 000 сумов, а с каждого чека туда будет поступать еще 5% от счета. Такая система открывает новые возможности для гостя, ведь после роскошного ужина он легко может расплатиться картой, расходуя накопленные средства. Экономия, да и только.





Система лояльности от Burger and Lounge Grill Bar — это не что иное, как способ отблагодарить посетителей за их выбор. Гостю дают понять, что ему здесь рады в любое время дня и ночи, и с удовольствием готовы взять часть финансовых затрат на себя. Стоит отметить, что оформление и зачисление бонусных средств проходит легко и просто без всякой возни с картой.

Стать участником программы лояльности от Burger and Lounge Grill Bar может каждый.





26 октября в 18:00 состоится грандиозное празднование дня рождения Burger and Lounge Grill Bar. В программе вечера: Stand Up show, выступления DJ Piligrim, DJ Ochil, DJ Pashkoff.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 97−411−21−22.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак Йули, д. 158А

Ориентир: korzinka.uz Salom, кофейня Antract

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