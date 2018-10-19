Президент России Владимир Путин рано утром 19 октября прибыл в Узбекистан с государственным визитом. В аэропорту Ташкента его встретил президента Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

На предстоящих переговорах Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества, реализации совместных проектов и программ в разных областях, а также международные и региональные вопросы.

Одним из ключевых событий визита станет участие президентов в церемонии запуска строительства атомной электростанции в Узбекистане по российскому проекту.

Ожидается подписание 20 двусторонних документов и заключение крупных инвестиционных договоров и торговых контрактов между компаниями и предприятиями двух стран.

В преддверии визита в Ташкенте открылись первые совместный Образовательный форум и Форум межрегионального сотрудничества «Узбекистан-Россия».