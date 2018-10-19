«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 20 и 21 октября.

Кинопремьеры 20 и 21 октября

В столице проходят премьеры трех фильмов: боевик с Жан-Клод Ван Даммом «Лукас», российская любовная драма «Без меня» и комедийная лента с мопсом в главной роли «Патрик».

Продолжаются показы фильмов «Звезда родилась», «Пришельцы в доме», «Веном», «Мотылек», «Непрощенный», Maqsad, Temur, «Исломхужа», Ruh 5−13 (4-qism), Qaysarginam 2, Hayot, Nayrang, Millioner kelin, Jonimga tegding jonim, Haloskor, Godak nolasi, Amiran.

Спектакли Театра кукол имени Образцова 20 и 21 октября

На сцене Государственного академического русского драматического театра состоятся гастроли Академического центрального театра кукол имени Образцова. Зрителей ждет постановка Сергея Образцова и Семёна Самодура «Необыкновенный концерт» и детский спектакль по Самуилу Маршаку «Кошкин дом».

«Фестиваль дружбы» 20 и 21 октября

В столице проходит «Фестиваль дружбы», организованный хокимиятом Ташкента. Каждый гость и житель столицы найдет для себя подходящее мероприятие, которые пройдут в нескольких местах города.

Спектакль «Семь лун» 21 октября

Постановка по одной из глав «Пятерицы» Алишера Навои, драматический спектакль «Семь лун» пройдет на сцене театра Марка Вайля «Ильхом».

Tatar Fest 21 октября

В парке Anhor Lokomotiv состоится Tatar Fest, посвященный празднованию наступления осени. В программе: выставка татарской культуры, ярмарка, состязания по воркауту, армрестлингу, мото-шоу и многое другое.

Воркшоп «Доступно о стиле» 20 октября

Fashion-блогер и главный редактор глянцевого журнала LQ Камилахон Акбарова проведет воркшоп в ТРК Atlas Chilonzor, где расскажет о трендах и антитрендах, что выбирать в магазинах и каких ошибок можно избежать при создании модного образа.

Фотовыставка и выступление московских кадетов 20 октября

В Ташкентском зоопарке пройдет встреча со специалистами Московского зоопарка, где планируется проведение фотовыставки экзотических животных, и выступление ансамбля Кадетского корпуса Москвы.

Детская программа 20 и 21 октября

Кондитерский дом Safia приглашает детей и их родителей на развлекательную программу, где ребят ждут шоу мыльных пузырей, «Супергеройская вечеринка», конкурсы и подарки.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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