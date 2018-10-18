Сборная Узбекистана завоевала четыре золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей на проходящих 6−18 октября III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

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Боксер Жахонгир Рахмонов принес Узбекистану бронзовую медаль. В весовой категории до 69 кг на пути к финалу он победил соперников из Аргентины и Бразилии, уступив в полуфинале аргентинскому спортсмену Брайану Агустину Арреги с результатом 2:3. В поединке за третье место Рахмонов одолел Нижата Хасанова из Азербайджана со счетом 5:0.

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В весовой категории до 53 кг Дильдора Аликулова стала бронзовым призером юношеской Олимпиады. Она успешно выступила против представительниц Турции, Чили, Египта. В полуфинале Аликулова уступила Ринка Тахате из Японии и заняла третье место.

На данный момент сборная имеет в своей копилке 14 медалей. Узбекистан на III летних Юношеских олимпийских играх представляют 37 спортсменов, выступающих в 16 видах спорта.

Расписание выступлений спортсменов Узбекистана на Юношеской олимпиаде 18 октября.

В заключительный день Юношеских олимпийских игр-2018 двое узбекистанцев будут бороться за «золото» и «бронзу» в боксе.

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