«Узпромстройбанк» является одним из ведущих и динамично развивающихся банков Узбекистана. Он все больше укрепляет свои позиции на финансовом рынке при помощи внедрения в свою деятельность передового мирового опыта и оказания современных услуг отраслям экономики.

Соблюдение международных стандартов ISO 9001, их официальное и массовое подтверждение имеют важное значение для каждого банка, поставившего перед собой большие перспективные цели в нынешних условиях усиления интеграции банковской системы в мировое сообщество.

«Узпромстройбанк» успешно прошел аудит системы менеджмента качества ISO 9001:2015 и удостоился сертификата соответствия международным стандартам.

Внедрение данного международного стандарта создаст основу для критериев осуществления рабочего процесса и анализа отношения клиентов к банку. Вместе с тем оно послужит фактором улучшения качества и расширения спектра услуг.

В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 12 сентября 2017 года «О мерах по дальнейшему развитию и повышению устойчивости банковской системы республики» в банковско-финансовой сфере с учетом международного опыта усовершенствованы механизмы оценки банковского риска, внедряются современные принципы упорядочения и контроля деятельности коммерческих финансовых организаций.

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