С 1 по 5 октября в Ташкенте состоялась первая узбекистанская Неделя дизайна и архитектуры UDAW 2018. Важнейшей частью события стала международная конференция для дизайнеров и архитекторов, проходившая 2 и 3 октября в Hyatt Regency Tashkent.

Неделя собрала множество именитых гостей и звезд мирового уровня. Миссией мероприятия послужило объединение дизайнеров, архитекторов, компаний-производителей и дистрибьюторов в формате открытой площадки для общения и взаимодействия, а также перевод всей отрасли дизайна и архитектуры Узбекистана и центральноазиатского региона на новой уровень.

1 октября на открытии мероприятия гостей ждали выставка UDAW Expo, аукцион и художественный перфоманс. Музыкальным сюрпризом стало выступление известной звезды российской эстрады Анны Седоковой.





Мероприятие продолжилось международной конференцией, в рамках которой 2 и 3 октября актуальные темы осветили следующие спикеры: Карим Рашид, Евгений Тюрин, Любовь Сафронова, Диана Балашова, Паоло Мерлин и Мануэль Нуньес-Яновский.

Наиболее громким и ярким открытием стало выступление на конференции Карима Рашида — дизайнера, покорившего весь мир своими проектами в области дизайна и архитектуры. Посетители смогли получить опыт и знания напрямую от гуру современного креатива.

Следующие дни Недели дизайна и архитектуры UDAW 2018 (4 и 5 октября) были посвящены мастер-классам на локациях партнеров.

Компании-партнеры UDAW поделились своим опытом в виде выступлений и лекций, продемонстрировали образцы продукции, рассказали об интересных приемах производства и организации работы.





На мастер-классах представители VIP-партнеров UDAW, включая иностранных специалистов, освещали важные темы, посвященные актуальным тенденциям в дизайне интерьеров и отдельных комнат, различным стилевым направлениям и новейшим технологическим и производственным приемам.

Завершилось грандиозное мероприятие закрытым гала-ужином с приглашенной звездой.

Неделя дизайна и архитектуры в Узбекистане обещает стать мероприятием, которое будет проводиться ежегодно.

Организаторы UDAW 2018: Design House, Home Interior, Premium Concept.

VIP-партнеры UDAW 2018: Hisense, Grohe, Kale Gallery, Dafna, Binokor, Progress Impress, Nofer, Amnesia, Villeroy & Boch.

Партнеры UDAW 2018: Yellow Pages Uzbekistan, Attimec, студия «САД», Престиж Интерьер, VitrA, Alpenmade, Impero di Mobili, Water Stone, Aquastroy, Geco, Global Granit, Craft Parkett.

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