Земельные участки несельскохозяйственного назначения в Узбекистане планируется поэтапно приватизировать. Это предусмотрено проектом постановления президента, разработаннои Министерством юстиции.

Документом предлагается установить порядок, в соответствии с которым с 1 июля 2019 года:

юридические лица, а также индивидуальные предприниматели — резиденты Узбекистана вправе приватизировать земельные участки, на которых расположены принадлежащие им на правах собственности здания и сооружения, объекты производственной инфраструктуры, а также прилегающие к ним земельные участки в размерах, необходимых для осуществления производственной деятельности, с учетом применяемых технологических процессов, градостроительных норм и правил;

граждане Узбекистана, а также лица без гражданства, постоянно проживающие в республике, вправе приватизировать земельные участки, выделенные им для индивидуального жилищного строительства и обслуживания жилого дома;

юридические лица и индивидуальные предприниматели — резиденты Узбекистана, а также граждане Узбекистана вправе приобретать государственные объекты недвижимости в порядке приватизации вместе с земельными участками.

В зависимости от специфических особенностей земельного участка планируется установить принцип единства земельных участков и прочно связанных с ними объектов. Это означает, что при переходе права собственности на здание или сооружение, принадлежавшее собственнику участка, на котором оно находится, к приобретателю здания или сооружения переходит право собственности на участок, занятый зданием или сооружением и необходимый для его использования.

Проектом предусмотрено, что приватизация земельных участков будет осуществляться только в отношении участков, расположенных в населенных пунктах, имеющих генеральные планы и проекты детальной планировки, а также при наличии кадастровых документов на недвижимое имущество.

До 1 января 2021 года плату за приватизацию участков предлагается устанавливать по их кадастровой оценке, определяемой в зависимости от места расположения, наличия коммуникации и других условий, а после 1 января 2021 года — по рыночной стоимости.

В рамках Концепции совершенствования налоговой политики с 1 января 2019 года земельный налог вводится для всех субъектов предпринимательства, включая юридических лиц, имеющих оборот (выручку) до 1 млрд сумов. Для стимулирования к приватизации земельных участков и разграничения статуса собственника и пользователя предлагается установить пониженную ставку земельного налога в размере половины от установленной ставки для собственников земельных участков.

Учитывая, что земля является общенациональным богатством, проектом предусматривается установление ограничений на приобретение земельных участков иностранными гражданами и юридическими лицами. Кроме того, будут определены категории земель не подлежащих приватизации.

Ожидается, что принятие документа позволит стране стать более привлекательной для иностранных вложений, мобилизовать внутренние инвестиции в экономику и устранить устаревшие нормы земельного законодательства, а также будет способствовать вовлечению земельных участков в гражданский оборот.

Обсуждение проекта документа продлится до 1 ноября.