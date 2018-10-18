18 октября в Москве возле посольства Узбекистана открыли памятник первому президенту Исламу Каримову. В церемонии открытия приняли участие вдова первого президента Татьяна Каримова и члены делегаций двух стран, сообщило УзА.

Памятник изображает Ислама Каримова в полный рост на фоне комплекса Регистан в Самарканде. Монумент создан авторским коллективом под руководством британского скульптора Пола Дея.

«Узбекская пословица гласит: дружба для человека как бальзам для души. Мы в России тоже очень ценим добрых и надежных друзей и уверены, что памятник великому и достойнейшему из сыновей узбекского народа Исламу Каримову станет еще одним очень важным, нужным и полезным символом наших давних добрососедских отношений», — приводит агентство «Интерфакс» слова первого заместителя председателя Совета Федерации Николая Федорова.

Решение об установке памятника Исламу Каримову было принято в 2016 году комиссией по монументальному искусству при Московской городской думе.