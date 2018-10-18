Подарки сами себя не подарят, а до Нового года осталось совсем немного. Le Bazar уже вышел на финишную прямую к новогоднему настроению и дарит подарки просто за пользование сервисом.

Заказывая продукты каждую неделю, можно выиграть один из крутых гаджетов. Все что надо сделать — выбрать сектор «чек за 130», визуализировать победу и ждать призов.

Все просто

Нужно заказать продукты на сумму ровно 130 тысяч сумов. Стоит объединить все покупки в один раз, если обычно стоимость выходит меньше. Чеки не нужно копить, вырезать, класть в конверт, заклеивать и куда-то отправлять. Они все в системе, что удобно. Каждый понедельник программа автоматически выбирает из массы чеков те, что больше или равны 130 тысячам сумов, и закладывает номера заказов в random.org.

Все номера заказов индивидуальны и привязаны к аккаунту пользователя. Маркетологи Le Bazar проводят розыгрыш в прямом эфире на глазах у зрителей. Так что все разговоры о том, что подарки уже нашли своих хозяев, недостоверны.

Количество чеков не ограничено: сколько есть заказов «по 130», столько и будет играть в системе. А это значит, что шансы увеличиваются согласно теории вероятности.

Что дают?

Наиболее нужные подарки для тех, кто предпочитает цифровой шоппинг: часы Apple Watch, мобильные телефоны, планшеты. Каждую неделю подарки становятся дороже, так что нет повода расстраиваться, если с первого раза не повезло.





Октябрь пройдет под знаком Apple Watch — умными часами с дополнительной функциональностью.

В ноябре каждую неделю будет разыгрываться iPhone XR, в декабре — четыре iPhone XS найдут своих героев.





И все это просто за заказы на 130 тысяч сумов через сервис Le Bazar.

Суперприз под Новый год

А суперпризом на Новый год будет путевка в Таиланд на двоих, которую Le Bazar разыгрывает совместно со своим партнером — компанией Tripline. Продление лета Le Bazar берет на себя.

Условия выигрыша: участвовать могут пользователи старше 18 лет, можно выбрать тур по датам, которые будут удобны, деньгами забрать приз нельзя.





Прозрачность

Компания долго думала, как сделать свои розыгрыши наиболее прозрачными. Кроме того, что она искренне готова раздать все подарки, не оставив себе ничего.

Le Bazar решил, что розыгрыш будет проходить в следующем порядке. Каждую неделю на странице будет публиковаться список номеров заказов, где участники могут найти свой и убедиться, что они в игре.

В прямом эфире на сайт random-ize.com методом копирования и вставки со страницы будет загружаться список, и это тоже будет видно. На каждый выигрыш могут прийти трое человек из списка, которые первыми в комментариях изъявили желание проследить за честностью и прозрачностью конкурса.

Иногда чудеса случаются между делом даже с теми, кто никогда не выигрывает. Le Bazar желает всем участникам удачи и хорошего настроения.

Сайт: lebazar.uz

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