Постановлением президента Узбекистана от 17 октября юридическим лицам — экспортерам плодоовощной продукции предоставлено право осуществлять экспорт продукции без предварительной оплаты, открытия аккредитива, оформления гарантии банка и наличия полиса по страхованию экспортного контракта от политических и коммерческих рисков.

При этом экспортеры, не обеспечившие своевременное поступление выручки от экспорта, будут вноситься в реестр недобросовестных экспортеров, и к ним будут применяться требования по получению 100-процентной предоплаты при экспорте плодоовощной продукции.

Субъектам предпринимательства дано право осуществлять экспорт плодоовощной продукции без наличия лицензии на оптовую торговлю. К выручке индивидуальных предпринимателей, поступившей от экспорта плодоовощной продукции, применяется порядок налогообложения, предусматривающий уплату единого налогового платежа.

Постановлением отменен таможенный досмотр экспортируемой плодоовощной продукции, за исключением случаев выявления признаков риска нарушения таможенного законодательства. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в документах, а также незаконное перемещение товаров через таможенную границу Узбекистана возлагается на экспортера.

Документом субъектам предпринимательства предоставлено право осуществлять строительно-монтажные работы по сооружению легких конструкций на предоставленных им земельных участках для строительства объектов инфраструктуры по орошению, заготовке и хранению плодоовощной продукции непосредственно в местах ее производства.

Координацию деятельности в сфере экспорта плодоовощной продукции будет осуществлять Министерство внешней торговли. На него возложены функции поиска потенциальных партнеров, создания условий для выхода на новые рынки сбыта, а также публикации анализа и прогнозов по основным рынкам сбыта.

Экспортеров и производителей плодоовощной продукции планируется объединить в Ассоциацию экспортеров плодоовощной продукции Узбекистана.

До 1 марта 2019 года намечено запустить информационный портал экспортеров плодоовощной продукции, интегрированный с электронной торговой площадкой TradeUzbekistan.com и информационными системами Государственного налогового комитета и Государственного таможенного комитета.

К началу следующего года поручено наладить сотрудничество с международно признанными организациями по сертификации на соответствие требованиям стандартов Global GAP, Halal и Organic. Запланировано наладить в стране производства органической и другой продукции, соответствующей требованиям международных стандартов.

Со следующего года запланировано открыть в приграничных районах страны специальные зоны для экспортеров плодоовощной продукции с современной инфраструктурой, а также услугами логистики и оформления документов по принципу «одно окно».

Генеральной прокуратуре совместно с Министерством юстиции поручено критически изучить деятельности компании «Узагроэкспорт» и внести предложения по ее совершенствованию.