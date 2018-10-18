Узбекистан вступил в этап цифровой трансформации, сообщил первый заместитель министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Олимжон Умаров в ходе Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана 18 октября.

В числе приоритетных направлений цифровой трансформации перечислены:

Модернизация системы образования и профессиональной подготовки IT-кадров за счет совершенствования образовательной инфраструктуры и создания филиалов ведущих зарубежных университетов в сфере IT.

«Сегодня на рынке труда IT-специалисты составляют около 1% от общей численности занятого населения страны. В ближайшие пять лет мы намерены довести этот показатель до 2,5−3% как среднемирового показателя», — сказал Олимжон Умаров.

Внедрение механизмов поддержки стартапов в сфере IT, в том числе создание технопарков, привлечение венчурного капитала, организация бизнес-акселераторов и инкубаторов.

Сейчас условиями созданного в 2017 году Mirzo Ulugbek Innovation Center пользуются 300 IT-компаний Узбекистана. Нынешняя задача — довести долю IT-сектора в ВВП до 4% и увеличить экспорт IT-услуг в 10 раз в течение ближайших нескольких лет.

Обеспечение развития информационно-коммуникационной инфраструктуры. К концу года, по словам Олимжона Умарова, будет обеспечено увеличение пропускной способности международного интернет-канала в 10 раз, завершена прокладка более 2000 км оптико-волоконных линий связи, установлено более 2000 базовых станций четвертого поколения.

Совершенствование механизма государственных электронных услуг.

Внедрение технологий умных и безопасных городов в регионах Узбекистана, в том числе обработка больших данных, внедрение интернета вещей, интеллектуальных систем видеонаблюдения и мониторинга в общественных местах.

«Эти задачи по ускоренной цифровой трансформации экономики невозможно решить без тесного международного сотрудничества, — подчеркнул Олимжон Умаров. — Передовой опыт цифровизации и развития информационных технологий Российской Федерации и культурно-историческая близость наших стран определяет Россию как стратегического партнера в области цифровых технологий и информатизации».

Первый замглавы Минфинфокома предложил начать обмен опытом в сфере цифровой экономики, включая развитие телекоммуникационной инфраструктуры, технологии умных и безопасных городов, кибербезопасности, подготовки кадров и развитии исследовательского направления в IT.

Он призвал активизировать сотрудничество с IT-компаниями России по таким направлениям, как медиа-контент, электронная коммерция, электронное правительство, цифровые банковские технологии, обмен опытом, развитие инновационных центров, управление технопарками и развитие технологической инфраструктуры.