Правительство Узбекистана при поддержке международных организаций уделяет большое внимание развитию и сохранению водных ресурсов республики. В настоящее время продолжается активная реализация программы «Устойчивое управление водными ресурсами в сельской местности в Республике Узбекистан», финансируемой Европейским Союзом.

В рамках реализации данной программы 15 октября в Ташкенте состоялась торжественная церемония передачи партии специальной техники, закупленной Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) для нужд Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан.





В частности, были закуплены шесть высокопроизводительных экскаваторов Caterpillar и шесть самосвалов для бассейновых управлений ирригационных систем (БУИС) пилотных регионов проекта: Наманганской, Андижанской, Ферганской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областей Узбекистана.

На официальной церемонии присутствовали Министр водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкат Хамраев, Посол Германии в Узбекистане Гюнтер Оверфельд, глава делегации Европейского Союза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс, руководитель программы GIZ Каролина Милов, начальники БУИСов областей, а также представители компании Zeppelin International AG в Узбекистане.





«При поддержке ЕС GIZ успешно реализуется проект по управлению водными ресурсами. Современное и эффективное техническое оснащение бассейновых управлений ирригационными системами является необходимым в совершенствовании их работы и отчетности. Выражаю надежду, что закупленное оборудование повысит технические возможности БУИСов пилотных регионов», — отметила в приветственной речи руководитель программы GIZ Каролина Милов.

Поставщиком партии экскаваторов по контракту с GIZ стала компания Zeppelin International AG — официальный дилер Caterpillar в Узбекистане.

«Наша компания поставила для проекта по заказу GIZ шесть экскаваторов Caterpillar. Это мощная и современная техника, которая известна по всему миру благодаря своей эффективности и исключительной надежности. Мы уверены, что она будет работать в любых условиях, и со своей стороны обеспечим ее необходимым гарантийным сервисом, чтобы исключить простои», — рассказал представитель Zeppelin International AG в Узбекистане.

Zeppelin International AG, входящая в состав концерна Zeppelin GmbH — крупнейшего дилера Caterpillar в Европе, представляет на рынке Узбекистана большой спектр тяжелой строительной и землеройной техники, зарекомендовавшей себя своей чрезвычайной надежностью и производительностью.





В настоящее время деятельность компании охватывает ключевые направления:

поставка дорожно-строительной, землеройной техники марки Caterpillar и SEM;

поставка техники для горных и подземных работ;

поставка дизельных и газовых двигателей, силовых установок и электростанций;

поставка оригинальных запасных частей;

ремонт и сервисное обслуживание техники и оборудования на всей территории Узбекистана.

Предлагаемая Zeppelin International AG широкая номенклатура продукции помогает клиентам решать задачи любой сложности — от земляных работ до электроснабжения построенного объекта. Наряду с техникой Cat, применяемой в различных отраслях промышленности, компания поставляет широкий ассортимент дизельных и газовых двигателей, силовых установок и электростанций.





Zeppelin International AG предоставляет сервис высокого уровня на всей территории Узбекистана: консультация, поставка техники и оборудования, обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт.

Специально для обеспечения бесперебойной работы техники была создана компания ООО Zeppelin Central Asia Machinery с сетью сервисных центров по всему Узбекистану. Высококвалифицированные механики сервис-центров производят ремонт и обслуживание с использованием исключительно оригинальных запчастей в режиме 24/7. Это залог того, что заказчики смогут полностью сконцентрироваться на своем бизнесе и будут уверены, что техника не подведет даже в суровых условиях эксплуатации.

На фото: глава делегации Европейского Союза в Узбекистане Эдуардс Стипрайс

Zeppelin International AG работает на рынке Узбекистана более 17 лет и каждый год привносит в индустрию последние тенденции и инновационные разработки. Компания стремится задавать стандарты для применения в промышленных технологиях, сервисном обслуживании и технической поддержке.

Миссия Zeppelin International AG — развитие долгосрочного партнерства с клиентами через предложение первоклассного сервиса. Компания уверена, что оборудование Caterpillar и современные технологии обеспечат скорейшую реализацию проектов при минимальном уровне себестоимости производства. А это гарантирует быстрый возврат инвестиций в качественное, надежное, долговечное и высокопроизводительное оборудование.

Zeppelin International AG приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству предприятия Узбекистана. Получить подробную консультацию можно по телефону: (+998) 71−291−94−37

Сайт: zeppelin.uz

E-mail: centralasia@zeppelin.uz

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