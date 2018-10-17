Компания «Узавтосаноат» сообщила об успешной пилотной крупноузловой сборке в ташкентском филиале GM Uzbekistan новой модели Tracker.

Работы по организации выпуска Tracker ведутся совместно с компанией GM Korea, которая поставила комплектующие детали, а также оборудование и инструменты.

В рамках тестового производства собрано 28 единиц автомобиля Tracker. О начале массового производства и ценах будет объявлено после отладки всех процессов производства и организационных моментов, говорится в сообщении.

Новый компактный кроссовер осваивается в рамках глобальной программы General Motors по обновлению модельного ряда.

Соглашение об организации в Узбекистане производства Tracker было подписано в ходе государственного визита президента Шавката Мирзиёева в Республику Корея в ноябре 2017 года.