Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 октябя составил 25,49 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 489 млн долларов, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

В сентябре валовые золотовалютные резервы снизились на 463 млн долларов, составив 26,4 млрд долларов. Из них валютные активы — 12,4 млрд долларов (-473 млн долларов за месяц), монетарное золото — 13,95 млрд долларов (+10 млн долларов за месяц).

Снижение валовых золотовалютных резервов в сентябре Центробанк объясняет удешевлением золота с 1206,85 до 1183,5 доллара за тройскую унцию. Расчетное влияние на снижение составило 269,8 млн долларов.