16 и 17 ноября Национальная ассоциация организаторов мероприятий Узбекистана (НАОМ) запускает event-марафон, на котором успешные игроки ивент-рынка ближнего зарубежья (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) поделятся инсайдерской информацией о работе современного агенства по организации мероприятий.
Event-марафон — двухдневный интенсив для действующих специалистов, начинающих ивенторов, представителей PR- и рекламных агентств и маркетологов.
Он состоится в рамках Глобальной недели предпринимательства (Global Entrepreneurship Week Uzbekistan) при поддержке Союза молодежи Ташкента.
Приглашенные эксперты — гуру ивент-индустрии в своих странах, которые поделятся своим опытом. К тому же участие в мероприятии — прекрасная возможность обзавестись международными знакомствами.
Спикеры
Сергей Макаров и Сергей Долженков — представители крупного ивент-агентства Кыргызстана Sun House Team. Компания является обладателем многочисленных наград, в числе которых Kazakhstan Event Awards и Global Event Awards, а также победителем премии BEMA 2018 в номинации «Лучшее HR-событие».
Дмитрий Колодкин — основатель одного из лидирующих в Казахстане event-агентств «Контраст». Компания реализовала более трех тысяч крупных ивентов, среди которых Qazaq Showmen Camp, Expo Fashion Fest, чемпионат Азии по художественной гимнастике.
Лайло Тагаева — директор рекламного агентства PurNur и журнала «Мир рекламы» в Таджикистане, организатор таких удачных ивентов в Душанбе, как: «Ночь пожирателей рекламы», Best Marketing Craft, «Фестиваль еды и воздушных шаров». PurNur является одним из лидирующих агентств в сфере организации крупнейших мероприятий, продвижения услуг и продуктов на рынке Таджикистана.
Тигран Туниянц — креативный директор рекламного агентства Fine Design в Казахстане. У Тиграна огромный опыт работы с государственными структурами. Он неоднократно презентовал креативные концепции и разработки первым лицам государства, в том числе президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. За его плечами успешная реализация таких крупных проектов, как: алматинский этап эстафеты олимпийского огня «Пекин-2008», Азиада Астана-Алматы-2011, проведение 10- и 11-летия Астаны.
В рамках марафона также выступят сильнейшие представители ивент-индустрии Узбекистана.
Программа мероприятия
16 ноября:
- Тренды и кейсы, способные впечатлить современную аудиторию, инструменты, которые сделают мероприятие незабываемым — про это расскажут Сергей Макаров и Сергей Долженков в рамках темы «Креатив в ивент-индустрии».
- Тема «Имиджевые проекты» необходима для каждого ивентора, так как подобные мероприятия являются важной составляющей маркетинговой коммуникации. Ее раскроет Дмитрий Колодкин.
- Тему «Продвижение деловых конференций» осветит Лайло Тагаева на примере собрания для профессионалов в области маркетинговых коммуникаций и рекламы Best Marketing Сraft, проходящей ежегодно в Таджикистане.
- Каждый ивентор сталкивается с тем, что клиент не прислушивается к его рекомендациям и диктует свои условия. В итоге мероприятие проходит не так, как хотелось бы. «Как не мешать агентству работать для вас» — эту нужную тему подготовил Тигран Туниянц.
- Выступления отечественных экспертов.
17 ноября:
- Управление проектами — важный навык для руководителя, особенно в ивент-индустрии, так как эта сфера требует многозадачности и оперативности. «Эффективное управление проектами» — тема, которую раскроют Сергей Макаров и Сергей Долженков на второй день event-марафона.
- «Крупные проекты, кейсы, инструменты» и «Идеи заработка в межсезонье» — две важнейшие презентации, с которыми выступит Дмитрий Колодкин.
- Собрать на ивент более 30 тысяч человек задача трудная, но выполнимая. О том, как это сделать на примере «Фестиваля еды и воздушных шаров», расскажет Лайло Тагаева.
- С презентацией на тему «Креативное сопровождение крупных спортивных мероприятий» выступит Тигран Туниянц. За его плечами огромный опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий Казахстана, которым спикер поделится со слушателями.
- Выступления отечественных экспертов.
Это будут два особенных дня: много кофе и знаний, мало сна, знакомства с хорошими людьми, колоссальный заряд энергии, мотивации и ощущение полета. Event-революция рынка неизбежна.
Стоимость участия в event-марафоне
16 ноября:
- для всех — 400 тысяч сумов;
- для выпускников Event-school — 350 тысяч сумов;
- для студентов Event-school — бесплатно.
17 ноября:
- для всех — 400 тысяч сумов;
- для членов НАОМ — бесплатно.
Два дня: для всех желающих — 700 тысяч сумов.
Каждый участник получит сертификат, одобренный НАОМ.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−129−84−84, (+998) 90−995−17−11.
Сайт: naom.uz
Telegram-канал НАОМ: t.me/naomuzb
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