16 и 17 ноября Национальная ассоциация организаторов мероприятий Узбекистана (НАОМ) запускает event-марафон, на котором успешные игроки ивент-рынка ближнего зарубежья (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана) поделятся инсайдерской информацией о работе современного агенства по организации мероприятий.

Event-марафон — двухдневный интенсив для действующих специалистов, начинающих ивенторов, представителей PR- и рекламных агентств и маркетологов.

Он состоится в рамках Глобальной недели предпринимательства (Global Entrepreneurship Week Uzbekistan) при поддержке Союза молодежи Ташкента.

Приглашенные эксперты — гуру ивент-индустрии в своих странах, которые поделятся своим опытом. К тому же участие в мероприятии — прекрасная возможность обзавестись международными знакомствами.

Спикеры

Сергей Макаров и Сергей Долженков — представители крупного ивент-агентства Кыргызстана Sun House Team. Компания является обладателем многочисленных наград, в числе которых Kazakhstan Event Awards и Global Event Awards, а также победителем премии BEMA 2018 в номинации «Лучшее HR-событие».

Дмитрий Колодкин — основатель одного из лидирующих в Казахстане event-агентств «Контраст». Компания реализовала более трех тысяч крупных ивентов, среди которых Qazaq Showmen Camp, Expo Fashion Fest, чемпионат Азии по художественной гимнастике.

Лайло Тагаева — директор рекламного агентства PurNur и журнала «Мир рекламы» в Таджикистане, организатор таких удачных ивентов в Душанбе, как: «Ночь пожирателей рекламы», Best Marketing Craft, «Фестиваль еды и воздушных шаров». PurNur является одним из лидирующих агентств в сфере организации крупнейших мероприятий, продвижения услуг и продуктов на рынке Таджикистана.

Тигран Туниянц — креативный директор рекламного агентства Fine Design в Казахстане. У Тиграна огромный опыт работы с государственными структурами. Он неоднократно презентовал креативные концепции и разработки первым лицам государства, в том числе президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. За его плечами успешная реализация таких крупных проектов, как: алматинский этап эстафеты олимпийского огня «Пекин-2008», Азиада Астана-Алматы-2011, проведение 10- и 11-летия Астаны.

В рамках марафона также выступят сильнейшие представители ивент-индустрии Узбекистана.





Программа мероприятия

16 ноября:

Тренды и кейсы, способные впечатлить современную аудиторию, инструменты, которые сделают мероприятие незабываемым — про это расскажут Сергей Макаров и Сергей Долженков в рамках темы «Креатив в ивент-индустрии». Тема «Имиджевые проекты» необходима для каждого ивентора, так как подобные мероприятия являются важной составляющей маркетинговой коммуникации. Ее раскроет Дмитрий Колодкин. Тему «Продвижение деловых конференций» осветит Лайло Тагаева на примере собрания для профессионалов в области маркетинговых коммуникаций и рекламы Best Marketing Сraft, проходящей ежегодно в Таджикистане. Каждый ивентор сталкивается с тем, что клиент не прислушивается к его рекомендациям и диктует свои условия. В итоге мероприятие проходит не так, как хотелось бы. «Как не мешать агентству работать для вас» — эту нужную тему подготовил Тигран Туниянц. Выступления отечественных экспертов.

17 ноября:

Управление проектами — важный навык для руководителя, особенно в ивент-индустрии, так как эта сфера требует многозадачности и оперативности. «Эффективное управление проектами» — тема, которую раскроют Сергей Макаров и Сергей Долженков на второй день event-марафона. «Крупные проекты, кейсы, инструменты» и «Идеи заработка в межсезонье» — две важнейшие презентации, с которыми выступит Дмитрий Колодкин. Собрать на ивент более 30 тысяч человек задача трудная, но выполнимая. О том, как это сделать на примере «Фестиваля еды и воздушных шаров», расскажет Лайло Тагаева. С презентацией на тему «Креативное сопровождение крупных спортивных мероприятий» выступит Тигран Туниянц. За его плечами огромный опыт проведения крупнейших спортивных мероприятий Казахстана, которым спикер поделится со слушателями. Выступления отечественных экспертов.

Это будут два особенных дня: много кофе и знаний, мало сна, знакомства с хорошими людьми, колоссальный заряд энергии, мотивации и ощущение полета. Event-революция рынка неизбежна.

Стоимость участия в event-марафоне

16 ноября:

для всех — 400 тысяч сумов;

для выпускников Event-school — 350 тысяч сумов;

для студентов Event-school — бесплатно.

17 ноября:

для всех — 400 тысяч сумов;

для членов НАОМ — бесплатно.

Два дня: для всех желающих — 700 тысяч сумов.

Каждый участник получит сертификат, одобренный НАОМ.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 71−129−84−84, (+998) 90−995−17−11.

Сайт: naom.uz

Telegram-канал НАОМ: t.me/naomuzb

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