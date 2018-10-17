Должностные лица Андижанского областного филиала Национального банка Узбекистана обвиняются в хищении в особо крупном размере и подлоге, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В ходе доследственной проверки, проведенной областным управлением Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генпрокуратуры, установлено, что сотрудники филиала и другие лица, предварительно войдя в преступный сговор, незаконно перевели 759 тысяч долларов с валютных расчетных счетов 10 хозяйствующих субъектов на расчетные счета других хозсубъектов без их ведома.

Как уточнили «Газете.uz» в Генпрокуратуре, уголовное дело возбуждено по пунктам «а» и «г» части 3 статьи 167 Уголовного кодекса (хищение путем присвоения или растраты, совершенное в особо крупном размере и с использованием средств компьютерной техники) и пункта «а» части 2 статьи 209 УК (должностной подлог, совершенный повторно или опасным рецидивистом).