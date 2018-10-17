Узбекистан и Россия подпишут 127 соглашений в рамках первого образовательного форума, который пройдет 18−19 октября в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в Министерстве высшего и среднего специального образования.

В работе форума примут участие представители администраций президентов, министр высшего и среднего специального образования Узбекистана, министр образования и науки России, а также более 80 ректоров вузов двух государств.

По итогам форума планируется подписать соглашения о создании филиала Московского государственного института международных отношений в Ташкенте совместно с Университетом мировой экономики и дипломатии, а также филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева на базе Ташкентского химико-технологического института.

Ожидается также подписание плана по реализации совместного проекта Костромского государственного университета и Ташкентского института легкой и текстильной промышленности по созданию международного факультета.

Кроме того, будет создана совместная международная программа по специализации «педиатрическое дело» между Санкт-Петербургским государственным педиатрическим университетом и Ташкентским педиатрическим медицинским институтом.

Намечено заключение соглашений по расширению академического обмена, проведению совместных научных и инновационных форумов и реализации научно-исследовательских проектов.