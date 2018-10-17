Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила о повышении с 1 ноября стоимости проезда на высокоскоростном поезде Afrosiyob. На сколько будет увеличен тариф, не уточняется.

«Это вынужденная мера для покрытия всех расходов на электроэнергию, сырье, запасные части и выплаты конкурентоспособной заработной платы для обслуживающего персонала», — говорится в сообщении.

«Предстоящая корректировка цен позволит сохранить количество действующих маршрутов и приблизит доходность перевозок пассажиров к точке безубыточности на социально значимых направлениях», — отмечает компания.

На сегодняшний день поезд Afrosiyob курсирует по направлениям Ташкент-Самарканд, Ташкент-Шахрисабз и Ташкент-Бухара.

Напомним, с 15 августа цены на проезд на поездах Afrosiyob были повышены на 35%.