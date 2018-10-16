«Яндекс» в ближайшие дни запустит в Ташкенте сервис «Махалля», сообщила пресс-служба столичной администрации. На встрече в хокимияте Ташкента стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

В России сервис называется «Район». Как поясняет пресс-служба хокимията, это страница, куда для пользователя стекаются последние новости и события с учетом его местоположения. Сервис планируется как место, где человек сможет посмотреть отзывы о конкретном событии, товаре, услуге от других людей.

Сейчас в Ташкенте действует служба «Яндекс Такси». По словам представителей компании, в Ташкенте к программе подключено 4000 машин. В планах сервиса — расширить присутствие на рынке Узбекистана, в том числе за счет увеличения парка машин, подключенных к приложению.