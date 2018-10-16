Министерства народного образования сообщило о фактах незаконного привлечения учителей и сотрудников сферы образования к сбору хлопка и разным совещаниям местных хокимиятов в регионах Узбекистана, несмотря на строгий запрет со стороны президента страны.

В некоторых районах Сурхандарьинской области руководители хокимиятов требуют от представителей регионального управления народного образования предоставить людей для сбора урожая хлопка, приводит пример МНО. Контрольно-правовая служба министерства попросила руководство прокуратуры области вмешаться в процесс, после чего штабы по сбору хлопка перестали привлекать педагогов к совещаниям, а сотрудники, привлеченные к сбору хлопка, были отправлены домой. В частности, приняты меры по возвращению домой 450 человек из Музрабатского района области и 39 человек из Джизакской области.

Сейчас МНО проверяет информацию о привлечении учителей к сбору урожая в Андижанской и Навоийской областях. Результаты изучения будут направлены в Генеральную прокуратуру для принятия мер ответственности.

«Некоторые руководители областных управлений народного образования продолжают мыслить по-старому и подчиняются устным указаниям местных руководителей, несмотря на официальный запрет со стороны руководства республики», — заявляет МНО.

Наблюдаются также факты привлечения сотрудников региональных управлений народного образования и директоров школ к различным совещаниям в хокимиятах. Например, хоким Камашинского района Кашкадарьинской области каждый понедельник в 6:30 собирает директоров 89 школ на селекторное совещание.

Министерство запустило услугу виртуального инспектора для приема жалоб учителей — «Устоз овози» («Голос учителя»), которая направлена на защиту прав и интересов учителей. Учителя и сотрудники народного образования также могут сообщать о нарушении их прав через Telegram-бот @Ustoz_Ovozi_bot.

МНО также призвало руководителей областей обращать внимание на возможные факты нарушения прав сотрудников народного образования.