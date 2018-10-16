Президент и технический директор LG Electronics доктор И.П. Парк выступит с речью на открытии предстоящей выставки CES 2019. Его выступление состоится 7 января в MGM Park Theater в Лас-Вегасе.

В первом выступлении представителей LG доктор Парк представит концепцию «Искусственный интеллект для лучшей жизни» и свежий взгляд на то, как ИИ изменит жизнь потребителей, основываясь на трех основных принципах: развитие, соединение и открытость. Он расскажет о том, как инновационный ИИ обогатит пользовательский опыт дома, в дороге и в офисе. Представляя то, как ИИ повлияет на все сферы жизни, доктор Парк также объяснит как LG, находясь в процессе трансформации от производителя товаров к компании-инноватору, меняющей стиль жизни, остается первопроходцем развития искусственного интеллекта.

Будучи президентом и техническим директором LG Electronics, доктор Парк стал инициатором развития инновационного искусственного интеллекта в качестве главного источника роста компании. Имея 30-летний опыт в разработке и исследованиях потребительской электроники, автоматизированной робототехники, телекоммуникаций и программного обеспечения, он известен своими достижениями как один из ведущих технических руководителей в мире. У него на счету работа с крупнейшими R&D-командами для внедрения инноваций путем объединения традиционных аппаратно-ориентированных и экспоненциальных программно-ориентированных технологий.

«Ожидается, что CES 2019 станет переломным моментом в развитии и внедрении искусственного интеллекта в повседневные продукты и сервисы. Наша стратегия заключается в том, чтобы выйти за пределы ожиданий и улучшить повседневную жизнь потребителей за счет ИИ-приложений, ориентированных на их стиль. Развить эту концепцию я планирую со сцены CES», — говорит доктор Парк.

«LG — это глобальная силовая станция на передовой ИИ-революции, которая повлияет на все крупные индустрии, начиная с медицинских технологий, сельского хозяйства, транспорта, инженерии и других. Мы с восторгом ожидаем доктора Парка на сцене CES с первым в истории выставки выступлением LG. Ждем с нетерпением возможности узнать о его видении будущего искусственного интеллекта, который переопределит наши дома, бизнес и сообщества», — сказал Гари Шапиро, президент и исполнительный директор Ассоциации потребительских технологий (CTA)

На CES 2019, где примут участие более 4500 участников, будут представлены меняющие действительность технологии в 20 продуктовых категориях, включая решения, которые трансформируют то, как люди живут, работают и играют. Шоу предоставит доступ к таким новейшим технологиям, как 5G-соединение, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, умный дом и город, машинный интеллект и другие.

С 8 по 11 января на CES 2019 передовые продукты и сервисы LG будут представлены в центральном холле у стенда №11100 в CES Tech East, расположенном в Las Vegas Convention Center (LVCC).

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