Российский производитель грузовой техники «КАМАЗ» приступил к сборке грузовых автомобилей, работающих на компримированном метане, в Самаркандской области. Презентация новой модели состоялась 16 октября, сообщили «Газете.uz» в дочернем предприятии «Узавтосаноат» UzAutoTrailer.

В ноябре 2017 года «Узавтосаноат» и «КАМАЗ» подписали договор об организации производства грузовых автотранспортных средств в Узбекистане. В марте российский автопроизводитель приступил к сборке на производственных площадях UzAutoTrailer в Самаркандской области. Производственная мощность сборочной площадки — 1500 грузовиков в год с последующим увеличением до 3000 единиц ежегодно.

По мнению заместителя премьер-министра Нодира Отажонова, принявшего участие в презентации, выбор Узбекистана как площадки для сборки газовых автомобилей «Камаз» связан с развитой инфраструктурой сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

До конца 2019 года на предприятии планируется выпустить до 500 грузовых автомобилей «КАМАЗ» на метане двух модификаций. Основная их часть будет реализована на внутреннем рынке для сектора жилищно-коммунального хозяйства и транспортных перевозок.

Разработкой и установкой газомоторного оборудования и двигателей, а также сервисом техники будет заниматься узбекско-российское совместное предприятие «RariTEK Gas Engineering».

Сегодня на мощностях предприятия собрано порядка 400 автомобилей «КАМАЗ» 11 моделей грузоподъемностью от 10 до 36 тонн. Грузовики оснащены двигателями мощностью от 240 до 401 лошадиных сил, отвечающих стандартам Евро-3 и Евро-4.

Кроме того, UzAutoTrailer и «КАМАЗ» создали совместное предприятие KAMAZ Asia Center по развитию сервисной сети на территории Узбекистана. Она охватит 10 областей страны.

«Узавтосаноат» и «КАМАЗ» договорились, что проработают вопрос экспорта комплектующих деталей узбекского производства на главный сборочный конвейер «КАМАЗ». Такие детали, как автомобильные аккумуляторы и провода, могут поставляться из Узбекистана в Россию на реализацию через торгово-сервисную сеть «КАМАЗ».