Акционерно-коммерческий банк Hamkorbank стал обладателем сертификата соответствия стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2015, который является международным для организаций и предприятий. Основной целью ISO 9001:2015 является удовлетворение нужд потребителей и клиентов. Организации, владеющие данным сертификатом, ставят перед собой цель быть клиентоориентированными. АКБ Hamkorbank также стремится полностью удовлетворить потребности и желания своих клиентов — это определено основной задачей в деятельности, а также на пути развития банка.





Применение системы менеджмента качества на основании стандарта ISO 9001 дает следующие преимущества:

предоставление продуктов и услуг на основании предпочтений клиентов, применение клиентоориентированных нормативно-правовых актов;

создание условий для удовлетворения потребностей клиентов;

направления усилий на создание возможностей для клиентов и предотвращение угроз в процессе деятельности;

возможность демонстрации соответствия определенных требований системы менеджмента качества.





«Применение системы менеджмента качества является стратегическим решением для Hamkorbank. В дальнейшем это будет прочным фундаментом для улучшения результатов, а также стабильного развития деятельности банка в целом. В этом стандарте применен цикл „Планируй — Выполняй — Проверяй — Действуй“, а также задействованы процессы, направленные на предотвращение угроз и рисков в ходе деятельности. В будущем при обслуживании клиентов и разработке новых продуктов и услуг Hamkorbank будет опираться на принципы менеджмента качества, отраженные в ISO 9001», — отметил Алишер Мирзаев, заместитель председателя правления АКБ Hamkorbank.





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