Очередные выборы председателей сходов граждан назначены на май 2019 года. Полномочия действующих глав органов самоуправления граждан продлены до избрания новых, при этом новый срок полномочий аксакалов будет составлять 3 года (сейчас — 2,5 года), сообщила Norma.uz.

Это предусмотрено законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием выборов председателя (аксакала) схода граждан» и новой редакцией закона «О выборах председателя (аксакала) схода граждан».

Согласно документам, информацию об организации и проведении выборов, дате, времени и месте проведения схода граждан или собрания представителей граждан, кандидатах на эту должность будут публиковать на официальных сайтах советов по координации деятельности органов самоуправления граждан минимум за пять дней до проведения выборов.

Процесс голосования при избрании председателя схода граждан будет проходить строго в тайной форме (ранее допускалась как тайная, так и открытая форма голосования), то есть путем заполнения избирательных бюллетеней.

Норму представительства от дворов, жилых домов и улиц на выборах, как и прежде, устанавливает городская или областная комиссия, однако число представителей граждан должно быть не менее 12% от общего числа граждан, имеющих право на участие в выборах.

Установленная процедура избрания председателей на их советников больше не распространяется. Теперь их изберут по результатам выборов аксакала в течение месяца, одновременно с формированием кенгаша, комиссии по основным направлениям деятельности и ревизионной комиссии схода граждан.

Документы опубликованы в газете «Народное слово» и вступили в силу 16 октября.