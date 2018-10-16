Трехкратный призер Олимпийских игр Ольга Забелинская заняла первое место на международном турнире Chrono des Nations среди профессиональных велоспортсменов во Франции, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.





Велогонщица выиграла первую золотую медаль для Узбекистана с результатом 35 минут 54 секунды со средней скоростью 45 км/час. Второе место с 12-ти секундным отставанием заняла Эмме Сесиль Йоргенсен из Дании, а бронзовой медали удостоилась представительница Франции Одри Кордон-Рагот, которая финишировала с отставанием 35 секунд.





Забелинская участвует в ежегодном турнире в четвертый раз, однако впервые одержала победу.

Напомним, летом призер Олимпийских игр в велоспорте на шоссе Ольга Забелинская из России решила сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан.