В результате наводнения на юге Франции в департаменте Од погибли 13 человек, еще пять человек пострадали и находятся в тяжелом состоянии, а один пропал без вести, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на BFMTV.

За несколько часов в департаменте выпала норма осадков за три месяца, окружающие Нарбон реки вышли из берегов, затопив улицы и здания. Спасатели эвакуировали людей с крыш домов с помощью вертолетов.

По данным службы наблюдения за наводнениями, за 120 лет уровень воды в реке Од вырос почти на 7 м. В понедельник измерения метеорологов приблизились к рекордным показателям.

Наводнение в департаменте Од стало самым сильным в регионе с 1891 года.