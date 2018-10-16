Министерство инновационного развития и Международный центр биоземледелия в условиях засоления (ICBA) подписали меморандум о создании Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана. Планируется, что центр разместится в Каракалпакстане на территории опытной станции Нукусского государственного лесного хозяйства.

Подписи под документом поставили министр инновационного развития Иброхим Абдурахмонов и генеральный директор ICBA Исмахан Элуафи. Церемония состоялась в Самарканде на открывшемся во вторник международном форуме «Инновационные подходы к содействию устойчивого управления и социальной стабильности бассейна Аральского моря».

Как сообщил Иброхим Абдурахмонов, при новом центре будет создан Фонд поддержки бассейна Аральского моря, в который планируется привлечь средства Всемирного банка, Азиатского банка развития и Исламского банка развития. Сам центр будет финансироваться за счет средств Фонда поддержки инновационного развития и новаторских идей при Мининноваций, а также кредитов и грантов международных финансовых институтов.

Создание международного центра при президенте означает, что вопросу смягчения последствий экологического кризиса в Приаралье будет уделяться внимание на самом высоком уровне, подчеркнул министр.

Центр в сотрудничестве с ICBA и другими организациями по развитию сельского хозяйства будет работать в направлениях оценки и управления природными ресурсами, адаптации к изменению климата и смягчения его последствий, повышения продуктивности и диверсификации сельскохозяйственных культур, а также выработки политики в этих сферах.

«ICBA реализует проекты в областях исследований и разработок в Узбекистане с 2006 года, — отметила Исмахан Элуафи. — С созданием нового центра мы нацелены на укрепление партнерства для улучшения условий проживания и возможностей получения доходов жителей бассейна Аральского моря путем внедрения новых технологий и подходов».

Объявление о создании центра совпало с проведением Всемирного дня продовольствия, девиз которого в этом году: «Наше будущее — в наших руках».

В форуме участвуют более 100 делегатов, в том числе представители правительств, международных и региональных организаций, ученые и эксперты из Азербайджана, Японии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, ОАЭ и Узбекистана.