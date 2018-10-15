Сборная Узбекистана завоевала по четыре медали каждого достоинства на проходящих 6−18 октября III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.





Тяжелоатлетка Долере Давронова пополнила копилку сборной Узбекистана бронзовой медалью. Выступая в весовой категории свыше 63 кг, в рывке она подняла 92 кг, а в толчке — 125 кг, в сумме набрав 217 кг.





В соревнованиях по гребле на каноэ Гульбахор Файзиева принесла Узбекистана медаль высшей пробы. На пути к финалу она одолела соперниц из Новой Зеландии, Беларуси и Казахстана. С результатом 2:06.280 Файзиева в финале обошла Лауру Гонзол из Венгрии (2:16.140) и заняла первое место.





Борец Умиджон Джалолов занял первое место в весовой категории до 48 кг. На пути к финалу он превзошел спортсменов из ЮАР и Турции, а в финале — Гиорги Гегелашвили из Грузии со счетом 8:2.





Мухаммадрасул Рахимов (до 80 кг) стал бронзовым призером юношеских Игр. Спортсмен успешно сразился с представителем из Новой Зеландии, но уступил спортсмену из России. В поединке за третье место Рахимов успешно одолел Карсона Бэрри Ли из Канады с результатом 10:0 и взял «бронзу».

Узбекистан обновил свой рекорд на юношеских Олимпийских играх с 12 медалями. В 2014 году на Юношеской олимпиаде в Нанкине сборная завоевала 4 золота, 3 серебра, 3 бронзы.

Спортсмены начали брать медали в новых дисциплинах. Кумушхон Файзуллаева поднялась на высший пьедестал почета в тяжелой атлетике. Ранее у Узбекистана не было побед в борьбе среди девочек: Шохида Ахмедова получила «серебро» в этом виде спорта.





В гребле на байдарках и каноэ также не было наград: Гульбахор Файзиева и Исломжон Абдусаломов стали первыми спортсменами, удостоившиеся победы в этом виде спорта.

Расписание выступлений спортсменов Узбекистана на Юношеской олимпиаде 15 октября.

В девятый день Юношеских олимпийских игр-2018 узбекистанцы выступят в трех видах спорта.

Легкая атлетика (метание молота, финал)

Ригина Адашбаева (22:05)

Умиджон Хасанов (0:00)

Гребля на байдарках и каноэ (отборочные, финал)

Исломжон Абдусаломов (каноэ, слалом) (19:10)

Бокс