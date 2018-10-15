В январе-сентябре внешнеторговый оборот Узбекистана составил 23 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,2%, сообщил Государственный комитет по статистике.

Объем экспорта за отчетный период составил 9,4 млрд долларов (-0,4%), импорта — 13,7 млрд долларов (33,3%), сальдо внешней торговли — минус 4,3 млрд долларов.

Структура экспорта за девять месяцев года сложилась следующая:

услуги — 24,1% (2,2 млрд долларов, рост — 21,9%);

энергоносители и нефтепродукты — 20,2% (1,9 млрд долларов, +61,7%);

химическая продукция и изделия из нее — 7,3% (685 млн долларов, +6%);

продовольственные товары — 8,8% (822,3 млн долларов, +39,5%);

черные и цветные металлы — 6,8% (635,5 млн долларов, -1,3%);

хлопок-волокно -1,8% (172,4 млн долларов, -36,7%);

машины и оборудование — 1,5% (146,4 млн долларов, -41,9%);

прочая продукция — 29,4% (2,7 млрд долларов, -30,7%).

Структура импорта:

машины и оборудование — 40,7% (5,5 млрд долларов, +49,8%);

химическая продукция и изделия из нее — 13,3% (1,8 млрд долларов, +10,6%);

услуги — 12,1% (1,6 млрд долларов, +21,5%);

черные и цветные металлы — 9,6% (1,3 млрд долларов, +38,5%);

продовольственные товары — 8,7% (1,2 млрд долларов, +21,9%);

энергоносители и нефтепродукты — 4,7% (647 млн долларов, +29,4%);

прочая продукция — 10,9% (1,5 млрд долларов, +33,9%).

Порядок государств, имеющих наибольший удельный вес в товарообороте республики, остался без изменений: Китай — 19,2% (4,4 млрд долларов), Россия — 18,1% (4,2 млрд долларов) и Казахстан — 9,3% (2,1 млрд долларов).