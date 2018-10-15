14 октября на 829-м км дороги «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу» на территории Шуманайского района Каракалпакстана автомобиль Nexia въехал в заднюю часть прицепа трактора МТЗ-80 «Беларус», сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковой машины К. Д. и его пассажир скончались на месте от полученных травм. Еще четверо пассажиров скончались в больнице, уточнили «Газете.uz» в отделе внутренних дел Шуманайского района.



Среди погибших были дети. «Погибшие являются родственниками. Среди них были девочка и мальчик, которые обучались в пятом и шестом классах соответственно. ДТП произошло во время дождя, из-за которого ухудшилась видимость на дороге», — пояснил собеседник.