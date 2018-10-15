Прокурор Ташкентской области, старший советник юстиции Шавкат Рахматов уволился по собственному желанию, сообщили «Газете.uz» источники в правоохранительных органах.

Он был назначен в июле, сменив Баходира Пулатова. Прежде Шавкат Рахматов около трех месяцев работал заместителем прокурора Ташкентской области.

Родился в 1970 году, окончил Ташкентский государственный университет в 1995 году. Работать начал в этом же году в Янгиюльской городской прокуратуре, занимал различные должности в органах прокуратуры Ташкентской области.

С 1998 года работал прокурором управления Генеральной прокуратуры Узбекистана, помощником генерального прокурора, заместителем начальника управления Генпрокуратуры и прокурором Бекабадского района.