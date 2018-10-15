Численность постоянного населения Узбекистана по состоянию на 1 октября составила 33 миллиона 85,2 тысячи человек, увеличившись с начала года на 428,5 тысячи, или на 1,3%. Численность городского населения составила 16 миллионов 728,2 тысячи человек (50,6%), сельского — 16 миллионов 357 тысяч (49,4%). Такие данные обнародовал Госкомстат.

Естественный прирост населения за январь-сентябрь составил 440,8 тысячи человек, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 34 тысячи (за январь-сентябрь 2017 года — 406,8 тысячи).

За девять месяцев было зарегистрировано 553,4 тысячи родившихся (живорожденных) детей, коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 22,5 промилле (рост на 0,8 промилле — с 21,7). Количество смертей составило 112,6 тысячи, коэффициент смертности — 4,6 промилле (снижение на 0,2 промилле — с 4,8).

Из общего числа умерших 60,7% умерли от болезней системы кровообращения, 9,5% — от новообразований, 6,3% — от несчастных случаев, отравлений и травм, 5,5% — от болезней органов пищеварения, 4,1% — от болезней органов дыхания, 1,5% — от инфекционных и паразитарных заболеваний и 12,4% — от других болезней.

Число умерших детей в возрасте до одного года составило 5600, из них 60,8% умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 16,6% — от болезней органов дыхания, 11,7% — от врожденных аномалий, 2,2% — от несчастных случаев, отравлений и травм, 2,2% — от инфекционных и паразитарных заболеваний, 0,8% — от болезней органов пищеварения и 5,7% — от других болезней.

За отчетный период органами ЗАГС было зарегистрировано 196 тысяч браков (коэффициент брачности на 1000 населения — 8 промилле). Рост браков отмечен в Сырдарьинской (на 10,9%), Джизакской (9,5%), Андижанской (7,2%), Ферганской (7,4%) и Ташкентской (6,7%) областях.

Число разводов за девять месяцев составило 23,8 тысячи (коэффициент разводимости на 1000 населения — 1 промилле). Рост разводов наблюдался в Андижанской (на 21,2%) области, Ташкенте (на 18,2%) и Сурхандарьинской (на 9,5%) области, уменьшение — в Хорезмской (на 29,9%) и Кашкадарьинской (на 20,9%) областях.

Число прибывших в январе-сентябре составило 121,7 тысячи человек (внутренние — 119,8 тысячи, внешние — 1961 человек, в том числе из Казахстана — 31%, из Таджикистана — 28,3% и из России — 25,3%), число выбывших — 134 тысячи (внутренние — 119,8 тысячи, внешние — 14,2 тысячи, в том числе 48,1% — в Казахстан, 46% — в Россию, 1,3% — в США). Сальдо миграции составило минус 12,3 тысячи человек против 14,9 тысячи в аналогичном периоде 2017 года. Высокий уровень сальдо миграции приходится на Ташкентскую (минус 4100 человек), Кашкадарьинскую (минус 2100) области и Каракалпакстан (минус 3100).

Плотность населения республики на 1 октября составила 73,7 человека на 1 кв. км, наибольшая плотность — в Ташкенте (7478,8 человека) наименьшая — в Навоийской области (8,7).