Главный бухгалтер отдела народного образования Шахрисабзского района Х. Жураев, пытаясь скрыть факты приписки и недостачи, задержан при даче взятки помощнику прокурора.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, Жураев предложил 2500 долларов помощнику прокурора С. Гайбуллаеву, чтобы тот закрыл глаза на приписки в ходе документальной ревизии и не возбуждал уголовное дело,

Задержание произошло 12 октября в 14:15 в служебной комнате Гайбуллаева при даче взятки Жураевым. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса (дача взятки).

Сумма выявленных приписок и недостачи составила 120 млн сумов. «Ревизия продолжается, и эта сумма еще может возрасти», — отметили «Газете.uz» в Генпрокуратуре.