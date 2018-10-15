Хоким Тайлакского района Самаркандской области Баходир Бобононазаров выступил с обращением к населению района, отметив проблемы разводов и помпезных свадеб. Заявление опубликовала газета районного хокимията «Кушчинор».

В обращении Баходир Бобононазаров отметил, что на работу за границу отправляется большое количество женщин, в результате растет число разводов, а дети остаются без присмотра.

«Некоторые бесчестные мужчины отправляют своих жен работать за границу, а сами остаются здесь „домохозяйками“. Способные ударом превратить гору в камни, [эти мужчины] ждут с надеждой деньги от жен. Скажите, куда делись их обязанности перед семьей, честь, достоинство?! Разве такое унижение нам к лицу?!» — задался он вопросом.

Хоким продолжил: «Как объяснить факты, когда наши сестры, живя и работая за рубежом, будучи увлеченными тамошней легкой жизнью, отказались от семей, детей? Это ли не трагедия, что наши матери, ангелы наших домов, оставляют грудных младенцев в поисках богатства? В результате растет число разводов, дома остаются без хозяек, а дети — без присмотра».

Согласно данным, озвученным хокимом, за девять месяцев в Тайлакском районе распался 181 брак. За границу на работу выехали 4650 женщин, из них 1851 — в Турцию, 1307 — в Россию, 230 — в Израиль, 195 — в Южную Корею.

«Кто будет беспокоиться о будущем детей, чьи родители развелись по различным причинам? Они даже не думают о материальном обеспечении детей, не говоря уже об их воспитании. Как можно называть отцами тех, кто отказывается платить алименты?» — спросил хоким.

Баходир Бобононазаров призвал беречь «наших женщин, которые считают нас мужчинами и склоняют головы на наши плечи, и детей», а также быть быть достойными имени мужчины.

Хоким также указал на распространенность пышных и помпезных свадеб и проблемы, к которым они приводят.

«Не приводят ли новые традиции в проведении свадеб, излишние предметы для приданного, особенно покупка будущей невестой дорогой мебели и утвари для дома жениха, причиной разводов, семейных ссор и разногласий между родственниками? Это не бьет по самолюбию наших мужчин? А куда делась скромность наших девушек, которые говорят родителям: „Купите мне вот такую мебель“ с космическими ценами? Неужели это потомки Биби-Ханым, Нодирабегим, Увайси, Тумарис?! Когда мы начнем об этом думать?! До каких пор мы будем выбрасывать с трудом накопленные деньги на мимолетное желание? Когда мы избавимся от показухи и хвастовства?» — говорится в обращении Баходира Бобононазарова.