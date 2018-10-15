На 1 октября численность постоянного населения Ташкента составила почти 2,5 млн человек, увеличившись с начала года на 1,3%, или 33 тысячи, сообщил Государственный комитет Узбекистана по статистике.

Естественный прирост населения столицы увеличился с 19,9 тысячи в 2017 году человек до 22,1 тысячи.

За девять месяцев зарегистрировано 34 тысячи родившихся детей. Коэффициент рождаемости, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 0,7 промилле и составил 18,3 промилле на 1000 человек.

С января по сентбрь в Ташкенте умерло 11,9 тысячи человек, из них — 461 дети, умершие в возрасте до одного года. Коэффициент смертности снизился на 0,3 промилле и составил 6,4 промилле.

Органы ЗАГС за январь-сентябрь зарегистрировали 14,4 тысячи браков и 3100 разводов. Коэффициент брачности на 1000 населения составил 7,7 промилле, разводимости — 1,7 промилле. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оба коэффициента увеличились на 0,2 промилле.