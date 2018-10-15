Руководство Узбекистана уделяет большое внимание расширению сотрудничества с иностранными партнерами для развития и поддержки субъектов отечественной экономики. В целях внесения своего вклада в развитие экономики и финансового сектора республики, АКБ Asia Alliance Bank активно проводит работу по установлению партнерских отношений с ведущими банками и финансовыми институтами мира. Целенаправленная работа и динамичное развитие банка за последние годы стали залогом выхода Asia Alliance Bank на новый уровень на международной арене.

В частности для создания дополнительных удобств клиентам в области международных расчетов Asia Alliance Bank установил корреспондентские отношения с ведущим банком Италии UniCredit S.p.A., открыв там корреспондентский счет в евро. Наличие прямого корреспондентского счета позволяет клиентам банка осуществлять взаиморасчеты в Европу в кратчайшие сроки, а также снизить затраты и практически полностью избежать комиссии третьих банков.

Кроме того, это благоприятствует расширению деятельности банка на финансовом рынке Европы и привлечению кредитных линий UniCredit S.p.A. для развития стратегических отраслей экономики путем финансирования экспортно-импортных операций клиентов.

На сегодняшний день корреспондентская сеть АКБ Asia Alliance Bank насчитывает более 15 банков-корреспондентов, в числе которых первоклассные финансовые организации Европы, Китая и Кореи: Commerzbank AG, Landesbank Baden-Wurttemberg, UBS Switzerland AG, Bank of China, Kookmin Bank.

UniCredit Group — итальянская компания, одна из крупнейших финансовых организаций, география которой охватывает 22 государства Европы и 27 стран мира. В Центральной и Восточной Европе имеет наибольшую международную банковскую сеть.

Группа присутствует в следующих странах Центрально-Восточной Европы и СНГ: Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Хорватия, Чехия и Киргизия.

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