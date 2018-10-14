В пятницу — День безопасности дорожного движения во всех мечетях Ташкента имамы призвали пришедших на молитву неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД города.

«В поиске новых, более эффективных методов пропаганды Правил дорожного движения сотрудники УБДД ГУВД Ташкента обратились за содействием к представителям духовенства. Инициатива ГУВД была поддержана», — говорится в сообщении.

Представители духовенства напомнили водителям правила парковки и стоянки, заметив, что многие, приезжая в мечеть, оставляют автомобиль едва ли не посередине дороги, не задумываясь о том, как смогут проехать другие машины, особенно спецтранспорт экстренных служб.

Говорилось также об уважительном отношении к другим участникам дорожного движения и к окружающим в целом. Речь шла и о привычке некоторых водителей сажать себе на колени ребенка и о том, к каким необратимым последствиям может привести такая поездка для малыша.