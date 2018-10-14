Сборная Узбекистана завоевала 35 золотых, 24 серебряных и 18 бронзовых медалей на прошедших 6−13 октября III Параазиатских играх в Джакарте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной паралимпийской ассоциации.

Легкая атлетика

Маруфжон Муродуллоев завоевал первое место в беге на 1500 м T45/46, финишировав с показателем 00:04:13.99. Второе место досталось Ашраф Мухамаду из Малайзии (00:04:17.02), а «бронза» — Амину Абдолпуру из Ирана (00:04:19.44).

Легкоатлет Фахриддин Хамраев стал серебряным призером в беге на 5000 м T12/13 с результатом 00:16:19.48. «Золото» завоевал Тадаши Хорикоши из Японии (00:16:05.09), а третье место досталось спортсмену из Ирана Микаэлю Даяни (00:16:19.96).

В дисциплине прыжки в длину Асила Мирзаёрова заняла третье место, прыгнув на 4.47 м. Золотой медали удостоилась Гуохуа Джоу из Китая (4.77), а «серебро» завоевала Чиаки Тадака из Японии (4.48).

Эльбек Султонов с результатом 39.39 м в метании диска F12 заняла третье место. «Золото» и «серебро» досталось спортсменам из Ирана Саману Пакбазу (51.06 м) и Масуду Хейдари (48.65 м) соответственно.

Спортсменка Сабина Суханова с результатом 4.30 м стала обладательницей серебряной медали в дисциплине прыжки в высоту T37/38. «Золото» досталось Ксиао Ян Вен из Китая (4.65 м), а третье место — Манами Киношита из Японии (4.14).

Плавание

Дмитрий Хорлин стал обладателем почетного первого места в дисциплине 50 м вольный стиль S12, показав результат 00:25.29 и став обладателям золотой медали. Второе место досталось Ануару Ахметову из Казахстана (00:26.21), а «бронзы» удостоился Мохаммадхосейну Карими Жахан Абади из Ирана (00:26.24).

Сразу двое пловцов стали обладателями золотой и серебряной медали в дисциплине 50 м вольный стиль S13. Ислам Асланов с результатом 00:23.31 занял первое место, а Музаффар Турсунхуджаев — второе, показав результат 00:24.07. «Бронза» досталась Рйо Нагано из Японии (00:25.40).

Среди женщин в аналогичной дисциплине первое и второе место также досталось представителям сборной Узбекистана. «Золота» удостоилась Фотимахон Амилова с результатом 00:26.90, а серебряную медаль завоевала Шохсанамхон Тошпулатова, показав результат 00:27.85. Спортсменке из Японии Айано Тсуджиучи досталось третье место (00:28.25).

III летние Параазиатские игры проходят в Джакарте с 6 по 13 октября. Узбекистан впервые в истории представят 54 паралимпийца, которые выступают в пяти спортивных дисциплинах: пауэрлифтинг, дзюдо, стрельба, плавание и легкая атлетика.

Полный список победителей

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