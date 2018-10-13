Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 октября подписал указ о повышении с 1 ноября размеров заработной платы работникам бюджетных учреждений и организаций, а также пенсий, стипендий и пособий в среднем на 10%.

Новые минимальные размеры:

заработной платы — 202730 сумов в месяц (сейчас — 184300 сумов);

пенсии по возрасту и пособия инвалидам с детства — 396500 сумов в месяц (360460);

пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, — 243300 сумов в месяц (221190).

Хозрасчетным предприятиям и организациям предписано производить повышение размеров зарплаты за счет повышения эффективности производства и снижения затрат труда.

До этого минимальный размер зарплаты повышался 15 июля 2018 года, тогда повышение составило в среднем 7%.