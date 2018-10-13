Компенсация при сносе дома (квартиры) в связи с изъятием участка для государственных или общественных нужд теперь предоставляется только собственнику жилья. Это предусмотрено поправками в Жилищный кодекс Узбекистана, подписанными президентом 11 октября и вступившими в силу с 12 октября.

До этого компенсация полагалась также членам семей собственника жилья и гражданам, постоянно проживающим в этом доме (квартире).

Напомним, в качестве компенсации, по выбору и по соглашению сторон, в собственность должно предоставляться другое равноценное благоустроенное жилое помещение площадью не ниже социальной нормы площади с выплатой рыночной стоимости насаждений либо выплачиваться рыночная стоимость сносимых жилого дома (квартиры) и иных строений, сооружений и насаждений, а также рыночная стоимость права на земельный участок в полном объеме.

При превышении рыночной стоимости сносимого дома (квартиры) или права на участок рыночной стоимости предоставляемого жилья или права на участок разница подлежит компенсации собственнику. Если дороже рыночная стоимость предоставляемого жилья или права на участок, разница подлежит компенсации собственником в течение пяти лет.

При выделении земельного участка для индивидуального строительства должно предоставляться временное жилье на условиях договора найма на период освоения участка сроком до трех лет с полным возмещением рыночной стоимости сносимого жилья и разницы между рыночными стоимостями прав на участки (если изымаемый участок дороже).

С 1 января 2019 года вступает в силу новая редакция статьи 32 Жилищного кодекса. Она теперь гласит:

«Продажа, мена, дарение или сдача в наем, в аренду приватизированной квартиры или дома производятся с согласия совершеннолетних членов семьи собственника квартиры или дома и лиц, давших согласие на приватизацию квартиры или дома. Право пользования жилым помещением лица, давшего согласие на приватизацию жилья, не входит в состав наследства, открывшегося после его смерти. Интересы несовершеннолетних членов семьи собственника приватизированного жилья представляют их родители, а при их отсутствии — органы опеки и попечительства»;