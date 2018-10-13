Сборная Узбекистана завоевала две золотые, три серебряные и две бронзовые медали на проходящих 6−18 октября III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.





В соревнованиях по тяжелой атлетике Кумушхон Файзуллаева стала первой среди девушек в категории до 63 кг. Файзуллаева в рывке подняла 94 кг, в толчке 124 кг и с общим результатом 218 кг завоевала медаль высшей пробы. На втором месте — Типвара Чонтавин из Таиланда (рывок — 88, толчок — 114), а бронзовая медаль досталась Гале Шатовой из Беларуси (рывок — 90, толчок — 111).





В весовой категории до 77 кг Мухаммадкодир Тоштемиров поднял в рывке 140 кг, а в толчке — 168 кг, что в сумме составило 308 кг и сделало его серебряным призером олимпиады. Первое место досталось тяжелоатлету из Армении Карену Маргаряну (рывок — 141, толчок — 168), а «бронзы» удостоился Абдала Галал Мохамед Мостафа из Египта (рывок — 125, толчок — 170).





В соревнованиях по гребле на каноэ Исломжон Абдусаломов стал серебряным призером, показав результат 1:55.170. «Золото» досталось Диас Бахраддину из Кахастана, который показал результат 1:54.660.

На данный момент сборная имеет в своей копилке семь медалей. Узбекистан на III летних Юношеских олимпийских играх представляют 37 спортсменов, выступающих в 16 видах спорта.





Расписание выступлений спортсменов Узбекистана на Юношеской олимпиаде 13 августа.

В седьмой день Юношеских олимпийских игр-2018 узбекистанцы выступят в шести видах спорта.

Вольная борьба (отборочные и финал)

-49кг: Шохида Ахмедова — Нилюфар Раимова (Казахстан)

-49кг: Шохида Ахмедова — Мария Хосе Москера Рохас (Венесуэла)

-49кг: Шохида Ахмедова — Тиаре Лин Икеи (США)

-49кг: Шохида Ахмедова — Наталья Варакина (Беларусь)

-73кг: Светлана Окназарова — Ксения Дзибук (Беларусь)

-73кг: Светлана Окназарова — Хадижа Жласси (Тунис)

-73кг: Светлана Окназарова — Линда Марилина Мачука (Аргентина)

-73кг: Светлана Окназарова — Вахиде Нур Гок (Турция)

Гребля на байдарках и каноэ (отборочные и финал)

Гульбахор Файзиева (каноэ) (18:30)

Шерзод Хакимжонов (байдарка) (19:00)

Легкая атлетика (тройной прыжок)

Ислам Сибагатуллин (22:30)

Роксана Худоярова (0:25)

Тяжелая атлетика (финал)

+63кг: Долера Давронова (22:30)

Спортивная гимнастика (опорный прыжок, финал (резерв))

Индира Улмасова (1:37)

Конный спорт (конкур, личные соревнования, финал В)