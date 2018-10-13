Мужчина, готовивший салаты в домашних условиях для ресторана «Бахтли оила» в Карши, где после свадьбы 27 сентября отравились 90 человек, задержан при даче взятки сотруднику прокуратуры.

М. Шукуров предложил взятку прокурору Карши, чтобы в его отношении не возбудили уголовное дело и не привлекли к ответственности по делу о массовом отравлении, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Задержание произошло 13 октября в 13:15 в служебной комнате прокурора Ш. Нажмиева при даче взятки М. Шукуровым в размере 500 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 211 Уголовного кодекса (дача взятки).

Причиной ухудшения здоровья посетителей ресторана, согласно результатам проверки, стало употребление салатов «Французский» и «Смак», приготовленных в доме М. Шукурова с нарушением санитарных норм.