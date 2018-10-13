Водитель грузовика, скрывшийся с места ДТП в Карманинском районе Навоийской области 10 октября, в котором погибли семь человек, задержан. Об этом «Газете.uz» сообщили в УВД Карманинского района.

Как мы писали ранее, авария произошла примерно в 1:20 на 188-м км автомагистрали М-37 на отрезке «Кызылтепа-Кармана». После столкновения грузовика с Nexia легковой автомобиль загорелся. Все погибшие, включая троих детей, находились в Nexia.

В сообщении МЧС Узбекистана говорилось, что водитель Nexia, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где машина столкнулась с самосвалом Shaanxi SX. Однако, как отметили в УВД района, после проведения экспертизы выяснилось, что ДТП произошло по вине водителя грузовика.

Фото: кадр из передачи Zamon канала Sevimli TV.

«Самосвал выполнял разворот и не уступил дорогу автомобилю Nexia, который двигался по своей полосе», — сказал собеседник.

В управлении отметили, что водитель, скрывшийся с места происшествия, был задержан на территории района примерно в 15:30.





В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы / наказывается лишением свободы до 10 лет с лишением определенного права). К водителю применена мера пресечения в виде заключения под стражу.