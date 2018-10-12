Правительство Узбекистана стало первым донором, внесшим вклад в Специальный счет ЮНЕСКО нецелевых добровольных взносов для поддержки утвержденной программы и бюджета ЮНЕСКО (С/5). Взнос составил 120 тысяч долларов США.

Новый фонд позволяет ЮНЕСКО добиваться большего эффекта, предоставляя секретариату гибкость для направления средств на недофинансируемые сферы программы и реагирования на возникающие потребности.

Соглашение о внесении вклада было подписано 5 октября накануне визита президента Узбекистана в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже между постоянным представительством страны при ЮНЕСКО и Бюро стратегического планирования организации.

Директор бюро Жан-Ив Ле Со подчеркнул, что ЮНЕСКО признательна Узбекистану за поддержку и доверие, а также за то, что Узбекистан стал примером в качестве первого вкладчика в фонд.