12 октября состоялось 75-ое заседание Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Узбекистан принимал это мероприятие впервые.

Во Дворце международных форумов встретились главы оборонных ведомств Узбекистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

Министр обороны Узбекистана Абдусалом Азизов, выступая с приветственным словом, отметил, что «сегодня партнеров по СНГ объединяют единые приоритеты — добрососедство, взаимовыгодное сотрудничества и региональная стабильность». Он заявил, что Узбекистан активизировал военное и военно-техническое сотрудничество практически со всеми странами СНГ.





«Наша встреча проходит в условиях быстро меняющейся международной обстановки, растущей геополитической напряженности, продолжающейся радикализации и активизации религиозного фанатизма, обострения конфликтной ситуации в нашем ближнем и дальнем окружении», — сказал Абдусалом Азизов, добавив, что результаты заседания будут способствовать совершенствованию системы многостороннего военного сотрудничества.





На заседании председательствовал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Он сообщил, что в ходе работы министры обороны дали оценку ситуации в Центральноазиатском регионе и обозначены необходимые меры для противодействия международному терроризму.

Главы оборонных ведомств определили направления развития совместных систем военного назначения: противовоздушной обороны, радиолокационного опознавания, связи, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. На встрече подписаны решения по обеспечению сотрудничества в области полетов военной авиации, топогеодезического, метеорологического и информационного обеспечения вооруженных сил.

Кроме того, министры приняли решение проводить международные олимпиады по учебным предметам среди кадетов и воспитанников других довузовских учебных заведений военных ведомств.

Сергей Шойгу также сообщил, что заседание дало старт совместной подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.





«Это знаковое событие единой истории наших народов, которые вместе разгромили фашизм. Об этом следует помнить всегда», — добавил министр обороны России. Он рассказал, что в парке Вооруженных Сил «Патриот» в Московской области будет воздвигнут военный храм. В нем разместится мультимедийный музейно-выставочный центр, и глава Минобороны РФ пригласил коллег из стран СНГ предоставить фотоматериалы и биографии участников войны 1941−1945 годов.





Сергей Шойгу объявил, что на следующий год запланировано более 50 мероприятий в рамках совета глав министерств обороны стран СНГ. Часть из них пройдет в Узбекистане, позже сообщил журналистам секретарь совета Юрий Дашкин.

Перед началом заседания глав оборонных ведомств СНГ принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения военного и военно-технического сотрудничества в рамках СНГ, в том числе межведомственного партнерства, проведения мероприятий и профессиональной подготовки военных кадров. Участники встречи обменялись мнениями по проблемам международной и региональной политики, включая обеспечение безопасности и стабильности.