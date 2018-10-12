9 октября в 21:30 возле амфитеатра «Мужиза» на улице Регистан в Самарканде водитель Lacetti К. И. сбил на пешеходном переходе трех девушек, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

В социальных сетях распространилась видеозапись, сделанная сразу после инцидента. На ней видны девушки, лежащие в нескольких метрах друг от друга, одна из них истекает кровью. На месте происшествия много прохожих, пытающихся помочь.

Как уточнили «Газете.uz» в УБДД УВД Самаркандской области, пострадавшие — студентки второго курса Самаркандского государственного института иностранных языков — Х. Убайдуллаева (1994 г. р.), И. Убайдуллаева (1996) и О. Убайдуллаева (1996). Они были госпитализированы с травмами разной степени тяжести в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП).

«Водитель автобуса остановился перед пешеходным переходом, но Lacetti поехала дальше и сбила трех девушек, от столкновения их отбросило в разные стороны. Они являются двоюродными сестрами, проживают в одной махалле», — сказал собеседник.

В филиале РНЦЭМП «Газете.uz» рассказали, что одна девушка находится в коме, состояние остальных удовлетворительное. «Они были доставлены с сочетанными повреждениями (травмы ног и рук), закрытыми черепно-мозговыми травмами. У одной девушки повреждение головного мозга и закрытый перелом дистального отдела правой плечевой кости. У другой — схожие повреждения, а также сотрясение мозга и субарахноидальное кровоизлияние», — отметили в центре.

Как отметили в областном УБДД, водитель, 1999 г. р., в момент ДТП был трезв и имел при себе документы для управления автомобилем.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение).