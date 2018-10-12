Президент Шавкат Мирзиёев 12 октября посетил Букинский район Ташкентской области. Побывав на хлопковом поле фермерского хозяйства «Валихон ота», глава государства ознакомился с процессом уборки урожая, сообщила пресс-служба президента.

В области хлопок выращен на 76 тысячах га площадей, в том числе почти на 13 тысячах га Букинского района. Из-за неблагоприятной погоды, нехватки воды, а также большого количества насекомых-вредителей хлопчатник отстал в развитии. Президент отметил необходимость сбора урожая до наступления ненастных дней.

В беседе с фермерами области и ответственными лицами сельскохозяйственной сферы Шавкат Мирзиёев отметил, что в сельском хозяйстве, как и в других отраслях, приоритетом являются интересы народа, и необходимо возделывать те культуры, которые приносят больше дохода.

«Чтобы была заинтересованность, необходимо не только покрывать затраты, но и выходить на прибыль. Чтобы завтрашний день стал лучше, чем сегодня, каждый должен опираться на собственные силы. В нынешнее время выигрывает тот, кто ищет, стремится, работает», — цитирует Шавката Мирзиёева его пресс-служба.

В этом году размер платы за сбор хлопка был увеличен вдвое. В Ташкентской области за 1 кг собранного хлопка выплачивается более 3000 сумов, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что плата за ручной сбор хлопка в регионах с нехваткой рабочей силы, включая Ташкентскую область, составит от 950 до 1300 сумов.