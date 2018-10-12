Президент Шавкат Мирзиёев 12 октября посетил Букинский район Ташкентской области. Побывав на хлопковом поле фермерского хозяйства «Валихон ота», глава государства ознакомился с процессом уборки урожая, сообщила пресс-служба президента.
В области хлопок выращен на 76 тысячах га площадей, в том числе почти на 13 тысячах га Букинского района. Из-за неблагоприятной погоды, нехватки воды, а также большого количества насекомых-вредителей хлопчатник отстал в развитии. Президент отметил необходимость сбора урожая до наступления ненастных дней.
В беседе с фермерами области и ответственными лицами сельскохозяйственной сферы Шавкат Мирзиёев отметил, что в сельском хозяйстве, как и в других отраслях, приоритетом являются интересы народа, и необходимо возделывать те культуры, которые приносят больше дохода.
«Чтобы была заинтересованность, необходимо не только покрывать затраты, но и выходить на прибыль. Чтобы завтрашний день стал лучше, чем сегодня, каждый должен опираться на собственные силы. В нынешнее время выигрывает тот, кто ищет, стремится, работает», — цитирует Шавката Мирзиёева его пресс-служба.
В этом году размер платы за сбор хлопка был увеличен вдвое. В Ташкентской области за 1 кг собранного хлопка выплачивается более 3000 сумов, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что плата за ручной сбор хлопка в регионах с нехваткой рабочей силы, включая Ташкентскую область, составит от 950 до 1300 сумов.
Гапал Эргашев
значит всеобщая мобилизация неизбежна, уже полицейских из охраны послали на хлопок. Эх, платили бы нам столько, когда были студентами.
Сергей Привалов
"В Ташкентской области за 1 кг собранного хлопка выплачивается более 3000 сумов, "
А можно узнать, где именно выплачивается такая сумма за сбор?